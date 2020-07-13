台股今年3月23日全面施行逐筆交易新制與國際正式接軌，新制上路後的股市，交易更加快速、價格揭示更即時，除了市場成交量能增加外，民眾電子交易平台需求持續增加，推動電子下單比重攀升，5月單月電子下單占比突破七成，創歷史新高，台新證券為滿足民眾電子交易系統快速下單掌握契機需求，攜手三竹資訊於台新證券APP-PhoneEZ推出閃電下單服務，簡單二個步驟即可完成交易。

台新證券總經理林献群表示，一般電子交易平台的下單程序較為繁瑣，得先從報價畫面連至下單畫面，每次交易均須設定買賣條件，確認後再執行下單才算完成委託。台新證積極解決民眾證券投資交易的痛點，現在民眾只要使用台新證APP-PhoneEZ，進入閃電下單服務，設定好買賣條件，於報價畫面點選欲交易價格，即能完成委託。

簡單來說，只要一個介面、兩個步驟，就能完成電子下單，能同時能掌握委託成交資訊，交易速度不落人後。林献群說明，面對股市波動快速時，新推出的閃電下單介面能一鍵刪除多筆委託，民眾能快速刪單降低投資風險。同時為避免民眾在交易畫面轉換時，誤觸下單，因此特別設計防誤觸的貼心功能，讓民眾可安心的進行快速交易。

林献群強調，台新證致力提供最好的證券服務，除推出讓民眾以台新銀行網路銀行帳戶或是Richart數位銀行帳戶進行線上申請開立證券帳戶，線上加開信用帳戶服務，可免除臨櫃的不便，現今再推出閃電下單服務，不斷地在各項數位金融服務領域上求新求變，要讓民眾體驗更好的便利電子下單服務並享手續費優惠。未來將持續提供更友善的數位金融服務，期許成為民眾最貼心的證券智慧好夥伴。

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