2020台中購物節活動正如火如荼展開！市議員林祈烽登錄發現購物節的APP程式有大漏洞，不但發票金額登錄錯誤無法立即更改，連撥打聯絡電話也不會通，，他要求市府儘快修正程式改正錯誤。經發局表示，市府每日均進行人工檢核，如發現消費金額與品項出現異常，即主動致電確認。

林祈烽說，他下載台中購物節APP登錄，以實際消費行動提升台中的經濟發展；他登錄發票金額時，因手動輸入金額錯誤想要更改時，卻發現無法變更，打上面留存的電話，一連多天都是「電話中」無人接聽；他質疑市府委外辦理廠商是不是有問題？

林祈烽表示，經他進一步測試APP功能，發現如果有人刻意登錄大額的假消費金額，就可取得好幾百組抽獎序號；如此一來，不但嚴重影響抽獎公平性，也影響其他消費者中獎權益，這個APP的大bug，市府有發現嗎？委外廠商又要怎麼處理？

經發局指出，民眾如中獎，必須出示中獎發票與收據，確認無誤才可領獎；民眾如手動輸入金額有誤，該筆中獎即視為無效，不會影響公平性；民眾如不慎誤繕，如為電子發票手動輸入錯誤系統將出現「驗證失敗」，提醒民眾重新輸入；如為傳統發票手動輸入錯誤，民眾只要重新登錄、再次輸入正確金額即可。

經發局強調，台中購物節消費登錄包含雲端載具、掃瞄電子發票、手動輸入傳統發票、手動登錄收據；其中，免用統一發票的收據須標明品項及日期，並蓋有發票章或相關認證章。

(中時 )