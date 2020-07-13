苗栗縣長徐耀昌13日變身鐘錶工藝師，體驗組裝鐘錶與黑膠唱片時鐘，鼓勵青年勇敢創業、傳承技藝。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌（中）13日變身鐘錶工藝師，體驗組裝鐘錶與黑膠唱片時鐘，肯定在地青年勇敢逐夢的努力，並介紹「中山168」文創據點。（何冠嫻攝）

苗栗青年徐嘉明、莊雅婷夫妻創辦腕錶文創商品「1多點」，去年獲得德國設計獎優勝，讓傳統工藝躍上國際，並在竹南打造「中山168」，厚植文創能量，13日苗栗縣長徐耀昌變身鐘錶工藝師，鼓勵青年勇敢追夢。

徐嘉明承接父親的鐘錶事業及工藝，自創手錶品牌「1多點」跳脫手錶框架，重新拼湊、組合，並加入傳統工藝，打造帶有溫度、情感與美感的手錶，希望「讓時間多點溫度」。徐嘉明、莊雅婷並將舊有的倉庫活化成文創據點，保有台鐵老倉庫傳統特色，成為青年藝文創作的交流平台，打造「苗栗小松菸」。

徐嘉明將客家料理「四炆四炒」融入腕錶工藝，並在錶面設計上留有9個小點，希望時間停留在餐桌上「久一點」，傳達與家人團圓吃飯的情感繫念以及家人間的團結與支持，設計感充滿文化與情感，去年獲得德國設計獎優勝，讓台灣在地工藝與文化躍上國際。13日徐耀昌變身鐘錶工藝師，挑選錶框、錶殼、錶帶搭配組裝，並將黑膠唱片組裝成掛鐘，體驗傳統工藝與文創的結合。

徐耀昌表示，青年返鄉創業是條漫漫長路，1多點的手錶造型討喜，還可以隨時搭配想法與心情替換，黑膠唱片更能成為造型時鐘，徐嘉明、莊雅婷不僅傳承鐘錶工藝，更結合藝術發揚光大，成為青年創業的指標，期許年輕人勇敢逐夢，只要努力定能激發無限潛力。

(中時 )