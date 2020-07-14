水里國小女子足球隊，參加第1屆國小世界盃 全國足球賽，勇奪冠軍，其中，胡臻獲得最有價值球員金球獎，曾宇萱獲得金手套獎；副縣長陳正昇表示，球員表現優異，可喜可賀，也為南投縣足球運動開疆闢土奠定基石。

此次獲得全國冠軍的水里國小足球隊選手，包括胡臻、黃怡萍、陳佳妤、吳芷柔、彭稚涵、曾宇萱、米巧恩、張慈涓、全子宇、谷璿、陳博瑜、黃怡欣、吳誼妃、陳香綺、陳昱婷、黃品宜、黃宇安共17人，將於14日接受縣府表揚。

陳正昇表示，水里國小推動足球運動，在家長、台電公司及縣府支持下，成果斐然，此次獲得全國冠軍，到各界矚目，對於後續推動足球運動，將有極大助益。

目前，除了水里國小，水里國中、埔里國中及宏仁國中都有足球隊，甚至向下延伸到幼兒園，日前，縣府舉辦的全縣幼兒運動會中，埔里幼兒園就獲得冠軍。

陳正昇指出，縣府推廣足球運動，將2020年定為「足球元年」，在縣立體育場設置足球發展訓練中心，獲得企業贊助經費和球具，並且聘請台灣體育大學教授趙榮瑞，率領教練和學生，每周五在縣立體育場，免費教導幼兒、國中、小學生踢足球，希望建立完格的訓練體系，將來再銜接到高中、大學。＃足球 ＃水里國小

(中時 )