瞄準夏季開胃零食商機，知名創意爆米花品牌Magi Planet星球工坊13日宣布，今夏特別將泰國代表料理-TOM YUM冬蔭湯化為零嘴，推出「泰式酸辣爆米花」，是目前市面上少見的酸辣風味爆米花；該款新品將於7/17在全台Magi Planet星球工坊據點、官方網站、PChome與迷客夏同步上市！

星球工坊表示，這次新品延續去年「今夏辣一波」的主題，以異國泰式料理為概念，推出爽口開胃的「泰式酸辣爆米花」，材料方面選用泰國檸檬草、香茅搭配多種香辛料調製的酸辣粉，入口就能感受到酸辣帶勁的味道，最後留在口中帶有淡淡的草本與檸檬清香，就像道地的TOM YUM冬蔭湯一樣，富有層次和南洋風情。

星球工坊並指出，呼應「三倍券」上路，Magi Planet星球工坊也將同步祭出3倍優惠，民眾只要於7/15～9/30至全台門市使用「振興三倍券」消費，並出示官方[email protected]會員（現場新加入亦可使用），即可享有買2送6（10g分享包）的優惠，邀請全民一起刺激消費。

(工商 )