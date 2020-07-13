亞洲多國PMI上揚 亞高收債市看俏 18:352020/07/13 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟復甦信心增加，亞洲高收益債券買盤持續，7月1日當週買超2億美元，已連續15週買超。整體來看，亞洲多國PMI上揚，有利於亞高收債市。 日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，中國央行維持寬鬆態度，以結構性紓困措施為主，傳統貨幣政策為輔，重貼現率10年來首次調降，強調資金直達企業，避免停留銀行空轉，提振復甦信心。 在需求回暖之際，亞洲多國PMI上揚，尤以大陸製造業PMI指數更來到6個月高位，加上日前宣布外商投資政策鬆綁持續發酵，有利於亞高收債市。 (工商 ) #上揚 #PMI #亞洲 #多國 #亞高收債 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 威力彩頭獎上看16.2億元 獎號開出 看財神今晚是否上門 - 財經 川普公開戴口罩 美國疫情不妙！ - 財經要聞 - 工商時報 明台股如何操盤？專家爆致命點殺破 散戶不妙 - 財經 衝353…台積電漲上天還能買？專家分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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