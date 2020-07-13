經濟復甦信心增加，亞洲高收益債券買盤持續，7月1日當週買超2億美元，已連續15週買超。整體來看，亞洲多國PMI上揚，有利於亞高收債市。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，中國央行維持寬鬆態度，以結構性紓困措施為主，傳統貨幣政策為輔，重貼現率10年來首次調降，強調資金直達企業，避免停留銀行空轉，提振復甦信心。

在需求回暖之際，亞洲多國PMI上揚，尤以大陸製造業PMI指數更來到6個月高位，加上日前宣布外商投資政策鬆綁持續發酵，有利於亞高收債市。

(工商 )