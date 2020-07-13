高雄台南警局長職務調整 內政部：定案後警政署對外說明 18:032020/07/13 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部回應台南高雄警局長職務調整(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇揆針對治安事件表達關切，警政署下午火速發布高雄市及台南市警察局長職務調整案。內政部發言人陳宗彥表示，尚未看到警政署公文，若人事定案將由警政署對外說明。 他表示，職務調整後續就是按照程序來走，警政署既說是職務調整，就看警政署如何處理，人事案若定案後，會由警政署發布。 陳宗彥強調，這件事情的重點在於各縣市對於治安狀況的處理，蘇揆是表達對治安狀況的憂心、以及總統的關心，對警政署而言，對治安的處理，一定責無旁貸要做好，蘇揆也重申地方治安首長要對治安負起責任。 (中時 ) #警政署 #內政部 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄跑行程聽到年輕人評韓這句？謝龍介喊7字 - 政治 新北最新民調出爐 侯友宜支持度曝光... - 政治 王浩宇因這事被抓包刪文！網怒：這種議員被罷免只是剛好 - 政治 陳致中PO一張合照 意外曝光媽媽吳淑珍、姊姊陳幸妤現況 - 政治 高雄市長補選街頭民調出爐 結果太驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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