蘇揆針對治安事件表達關切，警政署下午火速發布高雄市及台南市警察局長職務調整案。內政部發言人陳宗彥表示，尚未看到警政署公文，若人事定案將由警政署對外說明。

他表示，職務調整後續就是按照程序來走，警政署既說是職務調整，就看警政署如何處理，人事案若定案後，會由警政署發布。

陳宗彥強調，這件事情的重點在於各縣市對於治安狀況的處理，蘇揆是表達對治安狀況的憂心、以及總統的關心，對警政署而言，對治安的處理，一定責無旁貸要做好，蘇揆也重申地方治安首長要對治安負起責任。

(中時 )