南京同曦外援約瑟夫楊13日簡直把這場大陸CBA例行賽當作個人秀，除了單場出手多達50次投進27球、15罰14進，更轟下CBA生涯新高74分，外加5籃板、8抄截，諷刺的是，就算約瑟夫楊如此神勇，同曦仍以110比125不敵山東。

到底同曦有多麼仰賴約瑟夫楊火力？從同曦第1節拿21分，全由約瑟夫楊1人拿下，就可看出其中端倪，甚至同曦上半場總共攻下49分，其中約瑟夫楊包辦45分，完全看出同曦本土球員表現有多麼低迷，也幾乎放任約瑟夫楊單打獨鬥。

上次大陸CBA出現單節得分全由1名球員包辦的狀況，是在2008-09年球季廣東與福建之戰，當時廣東第4節僅靠外援積臣拿下1分，算是相當難堪的歷史紀錄，只是約瑟夫楊包辦今天首節所有同曦得分，只能看出同曦本土戰力有多差。

至於大陸CBA今天傳出開放觀眾進場有譜，CBA公司已經開始著手準備開放球館的相關方案，且打算近日向上級單位提交，假如一旦過關，在復賽第2階段的後半段賽事及季後賽期間，球迷或有機會重回現場看球，就看能否「開門」成功！

(中時 )