高雄近日連續爆出多起幼兒園不當管教事件，12日鳳山區又有一間幼兒園遭指控老師不當管教，1位媽媽在「靠北惡質幼兒園」發文表示兒子在幼兒園遭到楊姓老師推頭、打手等行為，經過調查，還發現該師竟未具教保資格。

家長臉書發文表示，孩子自從進入幼兒園後，發現小孩時常緊張一直摳手指，甚至摳到流血，也變得很沒安全感，且抗拒到學校上學，時常作嘔情緒十分不穩定，他們發現不對勁，趕緊帶兒子求診兒科及身心科，醫生認為孩子需要接受心理治療，疑似兒童被不正常對待。

媽媽指出，事件發生後家長到幼兒園希望了解兒子在學校的狀況，但監視器畫面模糊不清，園方及老師都否認動手，且還規避責任，將許多事情都推得一乾二淨。

高市教育局表示，他們在5月11日接獲民眾陳情後立即到園查察，經調閱監視器畫面查證後，查有對幼生推頭、拍手心及罰站等不當管教行為，另查出園方進用未具教保服務人員資格者從事教保服務，教育局已要求園方限期改善並裁罰園方及行為人各6千元。

此外，教育局於7月7日再次到園複查，發現該園仍有進用未具教保服務人員情事，經限期改善未改善，將依法加重裁罰。

(中時 )