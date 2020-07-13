據業內消息人士的話稱， 三星電子正在與競爭對手LG Display就面板採購事宜進行談判，據說三星此舉是為了向下一代螢幕的生產過渡而做準備。消息人士透露，兩家公司或於不久的將來，就液晶電視面板的供應而簽署相關協議。

三星電子旗下的三星顯示器公司今年早些時候宣佈，它將從明年開始停止生產LCD螢幕，並加快向QD-OLED(量子點有機發光二極體)業務技術移轉。

業內人士最初預測，三星電子可從大陸企業採購液晶面板，比如華星光電和京東方，以及富士康旗下的夏普。

分析師預計，若交易順利達成，LG Display有望供應1~2兆韓元（8.33~16.66億美元）的液晶面板，其中位於廣州的工廠將負責大尺寸LCD面板的主力供應。

儘管三星和LG在電視行業已經持續了多年的競爭，前者的QLED及後者的OLED產品均在業內享有很高的聲譽，但歷史表明雙方也可以達成某種程度的合作。

比如2017年的時候，三星就在夏普突然決定削減供應之後，轉從LG Display採購65/75英吋的液晶面板。

(中時電子報)