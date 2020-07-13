農民焚燒稻草是傳統耕作方式，可以去除田間害蟲，卻汙染空氣，有時還造成意外！南投縣政府輔導稻農改變燃燒稻草習慣，示範稻草分解菌施用技術，推廣以有機質肥料處理稻草，希望維護空氣品質與縣民健康。

農業處表示，稻草分解菌可加速稻草分解速度，增加土壤中有機質含量，有利下期整地時節省基肥及工資，木黴菌可與水稻根部共生，幫助水稻根系發育，增加穗數，有抗倒伏及促使孕穗期一致性效果，請農友踴躍至所在地的鄉鎮市農會，申請分解菌有機質肥料，每公頃施用有機質肥料200公斤，農糧署國產有機質肥料推廣計畫補助40％（每公斤補助2元），環境保護署由空氣汙染防制基金配合補助60％（每公斤補助3元），合計每公斤補助5元，每公頃最高補助200公斤，即1000元。

草屯鎮水稻產銷班長林祈漠表示，使用分解菌有機肥方法，在收穫稻穀時，將稻草斬斷成5到7公分，曬乾2至3天後，鋪平於田區，並且立即灌水，維持1公分水位，讓稻草充分吸水，並施撒分解菌，農耕期間務必保持水分，避免乾燥。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁表示，農糧署推廣使用稻草分解菌，已經有3年，草屯地區有將近300公頃農地，使用分解菌技術分解稻草，頗具成效。

(中時 )