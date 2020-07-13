法國特工機構在北京大使館的人員因與陸籍女翻譯相戀而洩密，導致法國從大陸召回多名特工。此案調查多年後，洩密特工退休並重返大陸與女翻譯結婚在海南島安家，但十多年後仍被法國法院判處重刑，法院並稱此案的被告身分與控訴罪名都極為罕見。

此一法國與大陸諜報秘辛的案例發生於上世紀末1997年，情節有如007諜報電影，既涉及國與國之間的情報工作，亦有浪漫愛情故事，糾結著私感情與國家忠誠的矛盾情節。

據《美國之音》指出，法國最神秘特工機構近期有2名前特工人員因在北京工作期間向大陸出賣情報，被調回多年後遭法國法院以叛國罪起訴，在調查與秘密訴訟多年後，2人分別於近日判處8年與12年重刑。

《法新社》報導，此一難得一見的法國情報網被擊破的案件審判法庭全部由職業法官組成，同時為保護證人及防止機密資訊外洩閉門審判，法庭最後裁定2人「向外國出賣情報」、「損害國家基本利益」、「與外國暗中勾結」的罪名成立。

報導表示，2名遭判刑男子都是法國國防部直接領導的法國對外安全局(DGSE)前任特工。其中73歲亨利．M(Henri M)為職業軍人，1997年被法國對外安全局任命為駐北京大使館二等秘書，但1998年被召回法國，原因是與法國駐北京大使館一名大陸女翻譯有親密關係。由於此事可能涉及洩密，迫使法國對外安全局為安全起見召回數名在大陸的特工。

此案經法國對外安全局調查多年，直到亨利．M退休時仍未定案，2003年亨利．M還返回中國大陸與該名女翻譯結婚，婚後兩人定居於海南島，直到2017年亨利．M才因罪名確立而被拘押，最後被以叛國罪處8年徒刑。

報導指出，與此案同時以叛國罪判刑的另一名特工人員也與中國大陸有關。現年69歲的法國國防部前文職官員皮耶─瑪利．H(Pierre-Marie H)從未派駐外國，但他在印度洋一座島嶼上與一名大陸情報人員接觸後，於瑞士蘇黎世機場被捕，當時身上還帶著大量現金。他雖然已經退休，但因涉及洩密，仍被以叛國罪判處12年徒刑，他的妻子亦因涉及案情被判處4年徒刑，緩刑2年。

法國法院公訴人在審判前的聲明中表示，這是一次極其罕見的審判，從控訴罪名到被告身份都極為罕見。

(中時電子報)