LINE今日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，LINE表示，看準台灣用戶對於優質影音內容的需求，LINE TODAY於去（2019）年11月開始製作原創短影音內容「TODAY看世界」，逐漸培養出LINE用戶對國際新聞高敏感度，今年將再推出多個全新內容，抓住觀眾眼球。

LINE表示，今年第三季LINE TODAY將再次打造兩檔週間帶狀的理財節目，一個是每日分享投資新知的「TODAY大投家」，另一個則是「理了財知道」，邀請各領域理財專家與網友討論生活大小理財事。

另外，LINE TV與酷斯本媒體聯合製作的原創戲劇《黑喵知情》，是台灣首部以「寵物溝通師」為主題的自製劇，將於8月2日起，每週日晚上10點於LINE TV和民視首播。

而為支持藝文產業夥伴，LINE TV攜手UDN，預計於今年第三季推出「藝文專區」，由故事工廠打頭陣，帶領近20家表演團體將精彩的戲劇表演上架數位平台，讓喜愛表演藝術的觀眾能隨時在線上欣賞。

LINE也表示，因疫情促進線上學習變成顯學，更讓LINE思考如何透過LINE的平台支持學習與網路科技的結合，因此特別在LINE TV開闢「語言學習館」，由空中英語教室，推出了「大家說英語」和「空中英語教室」的【影音內容訂閱方案】，鎖定社會新鮮人、小資族和進修上班族。

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