根據最新發布的駿利亨德森年度企業負債指數（JHCDI），早在新冠肺炎疫情衝擊企業資產負債表之前，全球企業負債規模早已創下歷史新高。2019年，全球企業負債淨額攀升至破紀錄的8.3兆美元，負債年增率為8.1％，2019年，全球企業整體負債淨額大幅增加6,250億美元。駿利亨德森估計今年全球企業的負債淨額將大幅增加1兆美元，年增率高達12％。

目前，駿利亨德森企業負債指數成份企業（包括全球規模最大的900家非金融機構企業）的負債較2014年高出近37個百分點，且負債成長速度顯著高於獲利成長。同時間，指數成份企業的稅前獲利僅成長9.1％至2.3兆美元。2019年，全球企業的財務槓桿（負債相對於股權的比例）寫下59％的歷史新高，且利息支出佔獲利的比例同樣創下新高紀錄。

然而，在新冠肺炎疫情的推波助瀾下，2020年全球企業的負債比例均呈現加速攀升的趨勢。

駿利亨德森針對債券市場分析結果顯示，指數成份企業有半數的負債都是在公開市場發行的債務融資工具。今年1～5月期間，指數成份企業總計發行3,840億美元的債券，較去年底增長6.6％。此外，企業向銀行借貸的規模也大幅增加。

然而，亞洲整體公司在1～5月期間未有通過債券市場來尋求新融資。在過去的幾年中，亞洲的債務水準漲幅與全球平均水準相似，但整體負債權益比率卻只是全球平均水準的三分之一。

駿利亨德森公司債投資組合經理人Tom Ross表示，全球景氣復甦循環在今年突然停擺，企業原本就已背負破紀錄的債務，卻遇上經濟衰退的挑戰。如今在經濟活動逐漸解封與央行政策的支持下，市場環境已變得更加和緩，企業也希望降低對政府紓困資金的依賴，因此認為今年的債券發行量將進一步增加。

就相同的產業而言，亞洲企業的負債普遍遠遠低於其他國家，且負債增加的速度也較慢。換句話說，亞洲企業主要以發行股票籌措營運資金來源。然而，各個企業的表現有好有壞。身為債券投資人，在乎的是企業償還債務的能力。最重要的是希望發掘能夠隨著大環境改善而持續強化競爭優勢的企業。

(工商 )