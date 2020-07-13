越南一名女學生曾在16歲時鼓起勇氣向暗戀的學長告白，但當時她皮膚黝黑、牙齒不整齊，臉上還有顆大大的黑痣，因此遭對方嘲笑「誰會喜歡長得醜的女生？」讓她內心深受打擊；但一年過去，這名17歲的女學生Le Thanh Ngan醜小鴨變天鵝，不僅皮膚變白，五官也變得更好看，成了1名貌美的高中生。

（圖／翻攝IG、網路）

Le Thanh Ngan在16歲那年告白遭拒後，雖然深受打擊，但她沒有因此喪志，在青春期這一年，她開始抽高，皮膚也變白，且越來越會化妝、打扮自己，整個人也變得更加自信，成了1名貌美的高中生。

（圖／翻攝IG）

變美的Le Thanh Ngan經常在社群媒體上PO出自己的照片，可以看出她個性變得活潑開朗，她也接受了越南當地媒體採訪，並提到她認為「自信」是變美的唯一秘訣，而她第一次被稱讚漂亮時開心了很久，「老實說，我以前從沒聽過這些話。」她還透露自己每天都對著鏡子自我鼓勵，並學習讓自己變漂亮，沒有因為告白遭拒而意志消沉。如今的她醜小鴨變天鵝，勵志的故事鼓勵了許多女孩。

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(中時電子報)