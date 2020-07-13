三峽插角國小龍鳳胎畢業生王子綾、王子豪，姐弟倆分別榮獲特殊展能市長獎、學業優良市長獎，自幼學習武術的兩人，棍術、劍術到拳術都難不倒他們，成為今年市長獎另類焦點。（許哲瑗攝）

新北市國小畢業生市長獎頒獎典禮13日登場，三重光榮國小陳芷芸2歲時被診斷罹患妥瑞氏症，自幼注意力難以集中，但她仍憑藉過人體力、敏捷度，在國內各項網球賽事中屢獲佳績，榮獲特殊展能市長獎殊榮，陳芷芸說，「我會繼續努力，希望能成為下一個費德勒！」

陳芷芸自幼專注力不足，上課時容易不自覺東張西望，小一時因緣際會下加入網球隊受訓，145公分的她是球隊最嬌小的身影，但憑藉過人體力，犧牲假日勤奮練習，多次打敗170公分以上的對手，榮獲花蓮縣王母盃女子雙打冠軍、新北市國小網球錦標賽雙打亞軍等殊榮。

「打網球讓我找到快樂！」陳芷芸說，就連一個簡單的揮拍動作，她也會重複練習幾十、甚至幾百遍，曾因表現不理想，被教練罵到身心俱疲，但她從沒想過放棄，因為網球帶給她快樂和自信，未來會繼續努力，盼能成為下一個球王費德勒。

另名市長獎焦點，則是三峽插角國小龍鳳胎畢業生王子綾、王子豪，姐弟倆分別榮獲特殊展能市長獎、學業優良市長獎，自幼學習武術的兩人，棍術、劍術到拳術都難不倒他們，幾乎年年奪下新北市武術錦標賽冠軍。

「光是一個後空翻，練了好幾個月才成功！」王子綾、王子豪坦言，練習場雖有鋪軟墊，仍難以克服摔傷的恐懼，所幸在教練和同學鼓勵下，將空翻動作確實練到位，很快樂也很值得。

侯友宜今逐一頒獎、與畢業生合影並表示，期許同學們在下一學習旅程時，能秉持過去的努力，用樂學不倦的態度繼續學習，成為新北市的卓越人才。

(中時 )