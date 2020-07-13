樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝）

樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝）

樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝）

新北市樹林區65歲黃姓男子今日下午4時許駕駛小貨車行經中山路三段下坡時，不慎偏離道路，衝撞路旁民宅，撞進廚房內，導致當時正在煮飯的60歲王女受傷，警消獲報到場將黃男與王女2人送醫救治，而詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

(中時電子報)