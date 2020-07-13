樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂 18:222020/07/13 中時電子報 林俊翰 、中國時報、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝） 樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝） 樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂。（讀者提供/林俊翰翻攝） 新北市樹林區65歲黃姓男子今日下午4時許駕駛小貨車行經中山路三段下坡時，不慎偏離道路，衝撞路旁民宅，撞進廚房內，導致當時正在煮飯的60歲王女受傷，警消獲報到場將黃男與王女2人送醫救治，而詳細肇事原因仍待警方調查釐清。 (中時電子報) #小貨車 #左腳 #中山路 #民宅 #樹林 也許您會感興趣 推薦閱讀 樹林分局守護孩童乘車安全 加強稽查取締 02:572020/07/09 寶島 士林住宅驚傳火警！現場救出母子 媽媽搶救無效宣告不治 16:302020/07/09 社會 小貨車洗牌 5噸車將躍主流 04:102020/07/10 產業．科技 悚！女清晨慢跑 一顆腐爛人頭緩緩滾出來 18:312020/07/10 社會 新店驚見猴群出沒！20隻兇猴爬民宅屋頂欲闖入 12:502020/07/11 社會 烤漆塗裝廠暗夜偷倒廢液 神岡廢耕農地變牛奶田 18:072020/07/11 社會 新店猴群出沒！大批潑猴攻堅民宅嚇壞屋主誤認是小偷 20:082020/07/11 社會 葉金川花東公路驚傳遭貨車追撞 妻：人無恙就醫檢查 10:452020/07/13 社會 嘉義達邦採茶貨車猛力顛簸 18採茶工拋飛車下受傷 10:552020/07/13 社會 市議員羅永珍為民請命建議路平專案加強垂直與橫向連繫 16:562020/07/13 寶島 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 畫面曝光！福興女騎士遭彰客撞輾 車牌竟印胸膛 - 社會 新任高雄、台南市警局長人選 警署提名單由首長同意後確認 - 社會 首例！蘇揆對南部治安不滿 高雄台南2市警局長同遭撤換 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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