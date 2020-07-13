雲林縣越南新住民阮理厚夢想當美容師，為圓夢挑菜、當成衣與豆皮工廠作業員，甚至建築工人等兼好多差賺學費，克服語言障礙考取乙級證照，從行動美容做起，下午終於在自購新居內開美容工作室，成為新住民勵志典範。
43歲阮理厚的「妤麗美容苑」在斗六市西平路開張，創業的重要支持之一是申請勞動部微型創業鳳凰貸款，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟特地來祝賀，立委劉建國、雲林縣社會處長林文志、議員江文登、市民代表許百芳、專勤隊鄧主任等人都蒞臨道賀。
阮理厚表示，她23歲嫁來台灣，兩手空空什麼都沒有，接受了許多人的幫助才有今天，證明台灣是個可以實現夢想的地方，「我真的很愛台灣，很感恩幫我的人，未來我也會盡力幫助來台灣的新住民」。
一路陪伴、支持阮理厚的雲林縣社會關懷協會總幹事賴惠華表示，愛美的阮理厚為了賺學費成為美容師，刻苦耐勞兼好多差，當過挑菜員、成衣工廠作業員，即使悶熱的豆皮工廠也沒打退堂鼓，甚至建築工人，此外，還念夜補校學中文，毅力與決心終於克服語言障礙，考取美容乙級證照，過程十分艱辛，目前也是該協會美容美甲職訓講師。
(中時 )
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