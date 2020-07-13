近日中南部近期傳出多起重大刑案，行政院長蘇貞昌今(13)日重話要求縣市警察局長對舞廳鬥毆負責。下午警政署也發表新聞稿，將撤換台南市警察局長周幼偉，以及高雄市警察局長李永葵。對此，資深媒體人羅友志直批蘇揆，「好大的官威」。

羅友志在臉書上表示，「蘇貞昌啊，你連跨三級拔掉一個小官，好大的官威！」並質疑，「沒有掌握情資」，請問是要逼各警察局長養小鬼、天天拜萬應公託夢嗎？哪個槍擊案能「掌握情資」？

羅友志還反問蘇揆，是電影「關鍵報告」看太多了是嗎？可以靠通靈預知犯罪？先派湯姆克魯斯抓人是嗎？荒唐！更何況發生沒多久，就破這種連全國版都沒上的小案子，哪裡失職了？並指出這3點：

1、想在下個月高階警官異動插手就說一聲！

2、認為周幼偉是侯友宜人馬、偏藍非我族類就講白話！

3、因為法辦警政署長陳家欽，想要架空報仇徐國勇，就明著來！

最後，羅友志呼籲，「少用非專業的手段！傷害警察尊嚴！」

網友們也留言回應，「說的太真太實了，正中要害」、「他才是應該引咎辭職那個吧」、「現在是直接進入共產時代了嗎」。

(中時電子報)