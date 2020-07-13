疫情過後，交響樂團工作型態大改變，從國外來台演出的音樂家，皆需先隔離14天才能開始工作。國家交響樂團13日公布2020／21樂季，其中包括葛萊美獎得主、男中音湯瑪斯．漢普森，將於9月再度來台，演唱馬勒作品。面對隔離需求，藝術顧問呂紹嘉表示，已和湯瑪斯事先溝通並達成共識，「他告訴我很願意來，即使需要先隔離14天，他也同意。」

呂紹嘉表示，疫情過後，音樂家工作方式有所改變，所需時程因隔離而變得更長，「但卻也因此可以有不同的思考，例如，湯瑪斯這趟來，得先隔離一段時間，等於是專程在台灣停留一段時間，既然如此，除了演出，我們就再另外安排大師班，希望能有多一點分享。疫情間，時時保持開創性，會有意想不到的收穫。」

此外，新樂季裡出現首次來台的指揮家，包括上一個樂季原本要來，但因疫情而取消演出的指揮家安立奎．馬卓拉，以及2009年拿下馬爾科國際青年指揮大賽首獎的指揮家喬舒亞．韋倫斯坦。呂紹嘉表示，「前者是目前國際公認精通歌劇的指揮，後者則是年輕有為，拿下大獎時才22歲。」

然而，由於疫情仍在變動，不少樂友關切，樂季裡從國外來的音樂家是否能順利來台，執行長郭玟岑表示，已和談定的音樂家有默契，會視情況調整。

其實，不只樂季裡的音樂家，呂紹嘉卸任國家交響樂團音樂總監一職後，預計先離開台灣到德國，9月新樂季開始前再返台，到時同樣需要先隔離14天，才能開始工作。

(中時 )