2020年時報金像獎暨金手指獎（以下簡稱時報金像獎）正式開跑，日前在台北發布會上，特別安排和北京、上海、廣州、湖南、廈門、新加坡、香港的廣告人視訊對談，展現在危機中運用科技的創意與智慧，正好呼應時報金像獎本屆「與危機共舞」主題。

時報金像獎今年邁入第43屆，見證華人廣告業發展軌跡，顧問陳耀福表示，「沒有幾個華文廣告獎項能有43年歷史，對我們的意義，是記錄華文廣告的里程碑，這個堅持是必要的。」

此外，本屆時報金像獎首度將公關項目納入獎項，台北市國際公關協會理事長吳秀倫表示，「納入這個獎項對公關界來講，有跨時代意義。」

然而，今年各產業皆受疫情衝擊，廣告及公關行業同樣遭逢客戶砍預算、取消案件的情況，對此，台北市廣告公會理事長鄧博文表示，「面對疫情應該用同理心與危機共舞，反而能將危機化為轉機。」

大亞創投執行長張志弘觀察，這半年來很多產業過得非常辛苦，「但我們也看到很多產業成長了，比如電商、線上服務，甚至包括媒體，廣告收入都相對明顯成長，這是一個很好的機會，可以促進所有的品牌或產業加速數位化。」

時報世界華文創意大會執行長林淑黛表示，疫情間，有人恐懼、害怕，有人在過程中學到新東西，找到新的出路，「如果往好的方向看，疫情帶給我們很多學習，我們跟著它一起前進」

2020時報金像獎暨金手指獎，徵件時間即日起至9月15日截止，今年新增「台灣網紅達人金像獎」。詳細內容可至官方網站查詢：www.timesawards.com

(中時 )