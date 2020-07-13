LINE台灣13日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，會中一次公布15項更新，其中LINE MUSIC在台灣推出滿週年，LINE表示，今年8月將再推出兩項全新功能，包括「影像識別」建立歌單，以及與日本同步推出的「去人聲跟唱」。

LINE表示，LINE MUSIC於台灣推出滿一週年，已累積500萬下載數，350萬註冊用戶，以及130萬人次設定背景音樂。在今年疫情影響之下，擁有300萬粉絲的「LINE MUSIC官方帳號」，55場直播的音樂活動累計了900萬線上觀看人次。

為提供更優質的音樂環境，LINE MUSIC持續優化「智慧推薦」，透過用戶的點聽紀錄和人工智慧演算邏輯，今年一次推出五種推薦模型，協助用戶發掘更多好音樂

今年8月，LINE MUSIC也將推出兩項功能，包括全新「影像辨識」功能，讓用戶無痛轉移歌曲，快速建立歌單。只要將既有歌單、專輯封面截圖或拍照，將圖片自相簿一鍵匯入LINE MUSIC，即可透過影像辨識技術與LINE MUSIC曲庫快速比對，系統將從內建曲庫中自動建置歌單。

而針對愛唱歌的用戶，台灣將首次與日本同步推出「去人聲跟唱」功能，在音樂播放時，只要點選動態歌詞，畫面左下角出現「麥克風」圖示按鍵，僅需一鍵點擊後，即可去除原唱歌聲，讓用戶反覆練習跟唱。

(工商 )