LINE台灣13日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度記者會」，今年因為疫情關係，首度以線上直播進行，同時發布15項產品更新。LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE在台灣發展，從通訊起家，已將觸角延伸到娛樂內容、數位行銷、電商、金融科技、虛實融合等6大產業領域，接下來將以用戶為核心，將更多數位科技帶進生活。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，今年上半年籠罩在新冠肺炎疫情當中，在疫情最嚴峻的時候確實對業績造成衝擊，但團隊應變很快，在期間開拓疫情間獨有的數位機會，上半年的業績也順利達標，各方面都有不錯的成長。陳立人也指出，疫情讓「遠距」這件事成為新常態，統計今年一～五月，LINE在全球的群組通話數大幅成長330％。

LINE在13日年會上，一口氣發布15項亮點，包括LINE Creators創作者商品館，兩款新遊戲（傳奇、EOS Online）、三大計畫（與均一平台教育基金會合作、公益貼圖計畫、貼文串的創作客創收模式）、四個全新的節目與內容（TODAY大頭家、理了財知道、黑喵知情、藝文專區）。

此外，LINE的5大服務也推出全新功能與優化，包括LINE通訊軟體大改版、LINE Music將可以去人聲跟唱以及快速建立歌單、LINE購物推出獨立App，貼圖部分則是推出特效貼圖，LINE官方帳號則主打更精準的分眾，推出「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」等功能。

在這當中，與每一位LINE用戶習習相關的，就是LINE的「主頁」與「錢包」將在7月下旬迎來大改版。LINE數據指出，全台灣用戶平均每天使用LINE的時間超過一個小時，新版「主頁」增加了「生日好友」提醒功能，讓用戶可以在LINE中傳賀卡或即時送禮，還可依個人喜好「自由釘選」常用的LINE官方服務，並新增「推薦內容」專區，由AI擔任小幫手，依照用戶的興趣推薦內容。

而新版的「錢包」頁面以行動支付與消費情報相關的服務為主，將化身為用戶生活中的數位錢包，未來用戶只要用一支手機，即可完成所有生活支付、掌握最新消費情報。

(工商 )