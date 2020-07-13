行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，規定三等以上聘約人員可在進用滿三年後任特定機關有職稱職務，遭質疑恐破壞文官體制。行政院長蘇貞昌今（13）日表示，聘約人員和公務人員完全不相干，目前還在徵詢階段，但不要扭曲了。

蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，媒體詢問外界質疑此一草案恐為走後門、破壞文官體制。他指出「這是扭曲了啦、歪了啦」，並指聘約人員和公務人員完全不相干，不會妨礙任何行政機關既有人力聘用和相關法制，若民選首長自帶機要也不會因此變成公務人員。

蘇貞昌說，有些政府場館、醫療或科技領域等，需運用特別人才，且以約聘方式任用，這都行之有年，所以朝野立委才一再認為這些人員有一定條件且工作多年，應對其有明白的規範、進用、福利，人事行政總處才會徵詢各方意見，請各界多多指教，但不要扭曲了。

對於台北市長柯文哲說因受疫情影響，行政院會暫停六都列席，蘇貞昌回應，原本行政院會有邀六都市長列席，但體會市長們在防疫期間都很忙，加上疫情期間有管控會議人數才沒邀請，未來疫情穩定，市長們表達意願再來安排。

(工商 )