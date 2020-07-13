LINE台灣13日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，會中公布官方帳號升級成績及未來發展布局。LINE表示，今年上半年因疫情衝擊，更顯網路行銷的重要，截至6月底，官方帳號數量累積達159萬，年成長18％，並隨著「分眾」成為趨勢，LINE今年第4季將推出「官方帳號分眾+」及「LINE TAG」新應用，運用科技幫助品牌主精準行銷。

LINE官方帳號自去年開始升級，今年4月全面升級完成。其中，對品牌影響最大的就是群組訊息從原本的「吃到飽」變成「以量計價」，其中不少品牌因為發送訊息成本上升，而紛紛「出走」。不過LINE表示，經過一整年的溝通，品牌逐漸開始理解分眾行銷的重要性，至今年六月官方帳號數量較去年增加18％，累積總數達159萬。此外，升級後的官方帳號免費開啟API權限，數據顯示，發送API訊息數量大幅成長55％。

另外，LINE統計發現，若品牌針對「已讀」訊息的好友再進一步推播訊息，點擊率增加1.4倍，而針對「點擊」過訊息的好友再行銷，點擊率則大幅提升3.8倍，明顯可見精準行銷的效力。

LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，經營官方帳號的關鍵有兩項，在於「維護好友關係」和「強化識別能力」。在「維護好友關係」的部分，LINE官方帳號運用多面向的關係建立，例如線上活動、小遊戲，或是線下藉由Beacon將行銷延伸到實體，串連多元場域的曝光。

而在「強化識別能力」上，為了幫助品牌主更了解好友輪廓及其行為軌跡，LINE在下半年推出新工具「官方帳號分眾+」 及「LINE Tag」的再進化，更緊密跟好友溝通。

「官方帳號分眾+」是原本CMS後台的再進化。王俞蓉表示，目前的功能僅能根據好友的性別、年齡、地區等，而即將推出的「官方帳號分眾+」，則將好友識別做得更細緻，讓品牌在互動中依照好友屬性分類，後續可依照各別特性與喜好來投遞專屬訊息，甚至客製化歡迎詞跟圖文選單，把客製化做到極致。

至於LINE TAG再進化，則是運用追蹤程式碼，在LINE行銷生態圈的再行銷功能。王俞蓉指出，先前只能在展示型廣告中針對品牌過去接觸過的好友進行再曝光，但透過新功能，就可運用LINE TAG認出先前接觸過的好友，並在官方帳號中鎖定這些好友主動溝通。

舉例來說，用戶如果在汽車品牌官網或有埋設追蹤程式碼的網站瀏覽過，現在品牌不只能在展示型廣告接觸他們，更可以在官方帳號中鎖定這些人，甚至發出試乘邀請，讓品牌多一次接觸消費者的機會。

(工商 )