蛋黃區土地取得不易、都更開發窒礙難行，近2年不少推案以小基地規劃為主力，信義區永吉路、虎林街一帶，至少就有5個推案基地面積為500坪以下，面積最小的僅50多坪，透露出台北市土地一地難求的窘況。

信義區除老舊公寓外，多為30年以上40坪電梯華廈，都更開發不易，加上政府頒布危老條例鼓勵小基地都更，故近2年來推案以小基地規劃為主力，光是永吉路、虎林街一帶，就有「僑聯信義」、「信義The One」、「東其鈺」、「詠喆」等案基地面積不到300坪，其中「詠喆」基地甚至只有50多坪，松山車站對面的「信松廣場」基地也僅400多坪。

觀察北市蛋黃區行情，破百萬已是基本盤，信義計畫區豪宅單坪價穩站200萬元，走出信義計畫區外，松德路、永吉路、松山車站預售新案成交則落在100-120萬元，房價僅信義計畫區1/2。

專家分析，後疫情時代來臨，受惠貨幣寬鬆與低利率政策，房市買氣漸回溫，市中心輕豪宅再受買盤青睞。台北市近期表現亮眼，尤其信義區線上計有6個建案，平均成交單價落在110至120萬元，目前房價正處築底階段，若能找到規劃好、價格優的產品，現在就是購屋好時機。

「僑聯信義」專案經理分析，永吉路一帶擁有藍線永春站、綠線松山站雙捷運機能，且自行開車至國道1號、市民大道都很方便，房價僅信義計畫區的一半，成為醫生、自營商、科技業、金融業高階主管以及二代置產、周邊換屋客層入主的原因。6月相較於4、5月，新來客量不僅增加2成，客戶回訪意願亦提升許多。

「僑聯信義」基地面積253坪、雙面臨路，60坪、3+1房規劃。雖基地不大，但專案經理強調，此案雙併、雙電梯、戶戶雙面採光，客廳面寬4.5米，餐廳亦有獨立採光面，前後棟距至少30米以上，全坡平停車位設計，不同於周邊小基地、小坪數推案，均屬於當地少見的產品格局。

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(中時電子報)