台灣大哥大資源整合再上層樓，宣布與旗下電商momo購物網合作推出「到店取貨2.0」－「今天下單、明天取貨」，消費者在momo購物網下單後，24小時內即可在全台近760家的台灣大myfone門市取貨，要拼過超商的配送服務。

在線上購物、線下滿足的線上到線下（O2O）趨勢下，台灣大表示，為發揮電信電商一加一大於二的極大化綜效，讓消費者「線上購足、線下滿足」，去年首度跨域整合，與momo合作推出「到店取貨」服務後，已成為消費者除了宅配、超商取貨外的另一選擇。

以整體「到店取貨」件數來看，取貨的男女比例為6：4，件數又以北部地區最為多，平均單月取貨量可達上千筆，並呈逐月攀升的趨勢。尤其近來在新冠肺炎疫情的影響下，電商已成為許多民眾日常最習慣的購物管道，也讓近2個月的單月到店取貨量達去年同期的2倍，消費者對myfone門市取貨的黏著度逐漸在提升。從統計資料來看，消費者下單取貨的品項以3C產品為大宗，其次為美妝和食品。

台灣大表示，能升級推出「到店取貨2.0」，主要是物流管理再進化，大幅縮短原本需要兩天才能到店取貨的時間。

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(中時電子報)