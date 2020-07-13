貴州省市場監管局13日指出，為進一步加強市場監管，打擊侵權假冒，加強智慧財產權保護，維護茅台品牌，近日貴州省雙打工作領導小組召開進一步深化茅台酒市場專項整治工作專題會議，將進行茅台酒市場的專項整治工作安排，尤其針對即將到來的中秋、國慶假期等，嚴打囤積、哄抬價格的違法行為，還有黃牛黨的炒作違法。

據澎湃新聞網引述近日民生證券調研，53度飛天茅台酒（500ml）的批價已從節後最低1930元（人民幣，下同）上漲至2400元左右，正在逐漸逼近2500元大關，預計下半年批價價格創新高的機率持續加大。

但長久以來，因市場供需不足，茅台酒價格居高引發一系列貪污問題。想以1499元的指導價買到茅台酒很難，超商與專賣店的價格大多在2000元以上，只要能拿到酒就能賺到錢。尤其今年更被揭露出貴州省委前常委、副省長王曉光利用職權倒賣茅台、獲取茅台酒專營資格等方式大發違法酒財。

(旺報 )