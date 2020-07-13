經濟部水利署第三河川局，將於11月在台中舉辦全國河川日活動，日前在大安區舉行系列活動之「川約你河我，向海致敬」淨灘活動，邀集居民、志工等，撿拾大安濱海樂園海灘廢棄物，雖然艷陽高照，仍有近200多人熱情參與。

台灣是個海島，四面環海，照理說應該有許多美麗的沙灘，但全長約1139公里的海岸線，垃圾隨處可見，為還台灣美麗的沙灘，及推廣愛護環境的觀念，經濟部水利署第三河川局12日針對海墘里海堤，大安濱海樂園以南、龜殼生態公園以北、大安媽祖園區以西的海灘，邀集海墘里里民、防汛志工等約200多人，舉行淨灘活動。

第三河川局表示，希望藉著淨灘活動，呼籲民眾應重視海洋生態及海岸景觀，來到海岸或海洋遊玩時應隨手帶走垃圾，留給海岸線、海洋一個乾淨安全的空間，而且日常生活中，應確實做好垃圾減量及垃圾分類，每一個細節都可以降低對海洋生態環境的危害。

經濟部水利署第三河川局指出，該局皆定期派員巡視海岸環境整潔、維護海堤設施，並不定期派工清除及撿拾垃圾，也與地方公所、民間團體等單位合作，以公私協力的方式，共同維護海岸線景觀，保護周邊生態環境，提升水域活動休憩品質。

詳細活動資訊請鎖定「好三好水-水利署第三河川局」臉書粉絲專頁，或至第三河川局官方網站(https：／／www.wra03.gov.tw／)。

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(中時 )