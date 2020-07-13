多數交通車、接駁車都只有簡易的安全帶設置，對身障生而言，這樣並不足以支撐、固定全身；創新研發的固定式輔助安全帶，裝設、拆解操作便利，且十分牢固實用。（謝瓊雲攝）

多數交通車、接駁車都只有簡易的安全帶設置，對身障生而言，這樣並不足以支撐、固定全身；創新研發的固定式輔助安全帶，裝設、拆解操作便利，且十分牢固實用。（謝瓊雲攝）

白璨榮親自在交通車上示範如何使用固定式輔具安全帶。（謝瓊雲攝）

長期關心弱勢與身障學生的伸仁紡織董事長白璨榮與女兒白怡文合作，歷經8個多月研發改良，設計製作500套固定式輔助安全帶，要讓中重度身障的學生能安心搭車上下學，13日透過立委黃秀芳轉贈給全國28所特殊學校，國教署署長彭富源親自出席代表受贈。

頒贈儀式在國立和美實驗學校舉行，白璨榮說明發明此安全帶的原由，長期關心資助弱勢清寒學子的他，宣布再加碼捐助200萬元給和美實校，幫助弱勢生。他還親自示範輔助帶如何輕鬆綁在椅背上，再將學生牢牢繫穩在座椅上，不會左搖右晃，若遇緊急狀況，用對角度就能輕拉魔鬼氈就能快速鬆綁。

白榮燦表示，長年看到許多身心障礙的孩子，搭乘交通車上下學，為了安全、長年累月被五花大綁，層層固定在椅座上，令他十分心疼不捨。本想直接買固定綁帶捐贈，卻不合用，幾番修改後決定自行研發，歷經8次試用、改良才定案，看到家長們一片好評，再辛苦都值得。

一體成形的固定輔助帶，由兩肩各一條護帶為縱，以及胸、腹各一條護帶為橫，總共四條護帶交錯，拆、繫程序都更簡便；針對特教學生研發一般障礙者、腦性麻痺者與嚴重身心障礙者等3種輔助帶，且各自有大、中、小3尺寸。

黃秀芳說，特教生因多重障礙，身體有諸多限制，多數量身打造的輔具，都要仰賴進口、價格高昂，感謝善心企業主伸仁紡織白董事長和設計師父女的費心研發，還無償捐贈全國特殊學校，造福人群。

(中時 )