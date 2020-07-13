自新冠疫情爆發以來，大陸實體經濟活動大受影響，取而代之的是以電商方式進行消費及交易。大陸電商1至5月交易量較同期成長11％，激化以「雲生活」主導串流實體經濟儼然成為大陸日常消費新型態，如直播經濟崛起，成為刺激消費的主流趨勢，以淘寶直播商家獲得的訂單總量，自2月起平均每週都以20％的速度增長。大陸消費偏好瞬息萬變，外貿協會特別與當地電商及通路合作，助企業爭取後疫商機。

7月10日在台北國際會議中心所舉辦的「台灣精品—後新冠時代中國大陸通路脈動分享暨洽談會」，邀請大陸通路業者如京東全球購、康台網與實體店面李賀記，分享後疫情大陸市場消費市場觀察及行銷策略；並安排企業與通路業者一對一洽談，助企業爭取商機。

此次活動，從線上知名電商（淘寶、京東、康台網、優買商城）到線下專賣店（台灣精緻生活館、李賀記），並搭配多場直播及線上線下促銷活動，提供台灣精品得獎企業多元的銷售管道。

貿協行銷專案處處長吳俊澤表示，大陸消費市場非常龐大，2019年人均GDP突破1萬美元大關，消費力驚人。然而，消費者的愛好卻是瞬息萬變的，在行銷操作上也自成一格。透過本計畫提供的通路管道與行銷服務，讓臺灣企業快速進入大陸市場。

根據「中國互聯網絡發展狀況」最新的統計報告，新冠疫情期間大陸上網人數規模達9.4億人，較2019年度成長7,508萬人。京東的代營運商愛買全球執行長王欣怡補充，目前主要網民的成長動能來自於第三、四線城市及農村人口。此外，大陸電商網購最新趨勢為透過直播與短視頻來進行網民的「種草」行銷，增加網民對於APP的黏著度。建議臺灣企業可利用大陸網紅帶貨的模式，創造產品行銷話題及提升知名度，找到合適的經銷商，開拓中國市場。

另本次也邀請專做工藝瓷器隨身瓶之得獎企業—乾唐軒分享大陸行銷策略，該公司深耕中國多年，已布建28家自營店與超過千家的加盟店。董事長于春明指出中國市場看似很大，臺商卻常面臨「看得到吃不到」的情況，主要因素在於市場低價競爭激烈及仿冒快速。若想要從中獲利，除了做出品質與品牌外，更應注意大陸經商的「眉角」，建議臺商應堅持款到發貨、留意法規與合約陷阱，在行銷方面一定要接地氣，商品才能受到消費者注意。

分享會會後安排6家大陸通路代營運商與企業進行超過線上線下多達27場次洽談會。愛買全球執行長王欣怡表示，大陸對於臺灣的美容保養品特別有信賴感，非常看好台灣菸酒公司的酒粕面膜有望成為京東商城的爆款熱銷品。

與會的創意興業業務經理趙宇書，大讚本次台灣精品所提供的通路專區是進入中國市場的前哨站，讓企業可以小成本測試市場水溫以及擬定經營策略，成功上架台灣精品專區通路的產品，將以短期密集行銷導入爆款商品的方式帶來線上線下流量，提升曝光，協助企業開拓大陸後疫情商機。

(旺報 )