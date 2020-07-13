圓展（3669）因短期漲幅過高，經主管機關要求於13日先行公布6月獲利，經自結6月營收為2.55億元，創下歷史第四高，較去年同期成長28.14％，另單月稅前盈餘6,000萬元，稅後盈餘5,200萬元，分別較去年同期成長122.22％及116.67％，換算單月EPS為0.56元。

(工商 )