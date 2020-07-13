蔡允潔近日狂瘦12公斤，揮別肉感女形象，穿上比基尼大曬性感身材，螞蟻腰超吸睛，網友直呼太性感，她表示：「前陣子爆肉到61公斤，只能穿寬鬆衣物遮擋，褲子甚至要穿到XL號！上節目被嫌飄濃厚嬸味，穿leggings時，攝影大哥還酸說是香腸腿，連經紀人都一度以為我是否懷孕，害我傷心很久。」她認為當藝人應該注意好體態，不然很快就會被演藝圈淘汰，因此積極減肥。

談到減肉動力，蔡允潔回憶表示：「以前讀舞蹈班時，老師告訴我，以我的身形不太適合跳舞，因為我胸部比較豐滿，加上四肢偏肉，整體看起來就會比較壯碩，在舞團裡就像隻金剛芭比。」她出道後，大多用服裝修飾身形，有次去上外景節目，製作單位已經提供最大件尺碼的褲子，沒想到她竟穿不下，褲頭完全拉不上，現場被嫌太大隻。為了不讓工作受限，這次她靠運動搭配代謝輔助食品調整體質，沒想到一試見效。

蔡允潔曾胖至61公斤。（CHOYeR提供）

蔡允潔坦言：「我們一家都是肉肉基因，從小跳舞就被叫金剛芭比，為了擺脫天生肉的體質，我曾花十幾萬買來路不明的藥吃，搞到自己長尋麻疹、酒糟肌。這次是我第一次嘗試代謝輔助食品、搭配游泳，效果超明顯。」她開心表示以前上通告還會被告知不要穿短褲，因為腿太肉會影響收視率，最近她上節目反而被說可以不用搭小外套，線條很勻稱，就連追求者也增多。

(中時 )