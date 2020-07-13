國光客運因配合2016年北市府的「西區門戶計畫」，導致國光客運台北西站A、B棟建物遭拆除，事後國光客運想申請補助卻遭到拒絕，只好提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，日前判北市府敗訴，須賠償國光客運3228萬元；台北市長柯文哲今（13）日說，接下來會交由專案處理，研議台北市是否提出上訴，並表示：「當年那個契約不是我訂的。」

國光客運台北西站原為A、B棟建物，原本與北市的土地使用契約至2017年，但因為2016年配合政府的「西區門戶計畫」導致建築物被拆除，國光客運事後想向台北市府申請理賠，卻遭到拒絕，提出訴願仍遭交通部駁回，求償無門之下，提出行政訴訟，台北高等行政法院日前判決市府敗訴。對於媒體提問是否覺得判決結果公平，柯文哲認為，這與公不公平無關，「法律判下來，就換我們就要決定要不要上訴，如果不上訴，要和解的話怎麼處理？市府內部會再進行討論。」

柯文哲也坦言，這是法律問題，一定會由專案小組處理，並表示當時合約指出拆除的時候不用付錢，這部分他也覺得很奇怪，回去會再找法務討論看看。

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(中時電子報)