2020年中華職棒新人球員選拔會於今（13）日報名截止，今年受到新冠肺炎疫情影響，包括現役、預備旅外等年輕好手完整齊備，場面熱鬧且有深度考驗，王維中、余謙或林子豪等人都有選秀狀元的水準，競爭力十足。

今年中職新人選秀共有75名好手通過審核，加上測試會獲得推薦的48名球員，合計報名123人投入選拔陣容；依照守備位置區分為投手54名、捕手14名、內野手33名、外野手22名。

其中透過國手資歷報名的選手有18位，包含2019年U18世界盃冠軍陣容余謙、何恆佑等人。另外具有旅外資歷的共有5人，包括旅美好手王維中、張進德和李其峰以及曾效力於日本職棒西武獅的郭俊麟與廖任磊，紛紛成為本屆選秀會的球星焦點。

中職自2013年起開放高中生選秀後，今年有35名高中應屆畢業生參加選秀，同為U18世界盃國手的林子崴、林辰勳、林政華、王順和、林子豪及林吳晉瑋等人；普門中學主戰投手楊鈺翔、三游拍檔馬傑森及馬鋼。另外來自平鎮高中的宋晟睿與穀保家商劉予承兩位則是投打雙棲「二刀流」的潛力好手。

今年是味全龍隊第2次選秀補強機會，前兩輪擁有2次指名權。受到全球疫情影響，多位旅外好手投入中職選秀，將與高中潛力新秀、業餘優質即戰力一同競爭，也為今年選秀會增添不少話題。

(中時 )