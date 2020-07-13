台南市政府決定續辦「將軍吼」夏日音樂節，從1天延長到2天，船運業者打算配合活動，推出台南將軍到澎湖南方四島的1日遊行程。（莊曜聰攝）

後疫情時代拚沿海地區觀光，台南市政府將照常舉辦2020台南夏日音樂節「將軍吼」，且從1天延長為2天，8月15、16日將在將軍漁港登場，南市觀旅局籌備「將軍吼」積極動起來，另外有船運業者為了帶動藍色公路旅遊，活動期間也打算配合推出1日遊行程，遊客可白天遊南方四島國家公園、晚上聽演唱會，拉抬人氣。

2012年台南馬沙溝音樂節首次舉辦，2015年時改名為「台南夏日音樂節－將軍吼」，場地也從馬沙溝遊憩區移師到將軍漁港前廣場，每年都會邀請知名歌手演出，逐漸成為台南沿海在暑假期間的熱門活動，今年已經邁入第9年。

今年馬沙溝濱海遊憩區重新開放，吸引不少遊客，將軍漁港海鮮美食市集在周休假日也人潮滿滿，後疫情時代拚觀光，南市府決定擴大「將軍吼」規模，連續2天熱力開唱，出演卡司也搶先曝光。

8月15日晚上6時的「王者降臨」，包括有饒舌歌手屁孩ryan、樂團告五人、嘻哈才子婁峻碩、創作歌手陳零九、饒舌新秀王者高爾宣、壓軸歌手周興哲；8月16日下午5時的「午后派對」則有新世代潮甜教主關詩敏、搖滾樂團老王樂隊、清新女神白安、天籟純質美聲吳汶芳、金曲創作歌后孫盛希、壓軸歌手是金曲歌后徐佳瑩。

將軍漁港原本就有定期航班前往澎湖熱門景點東吉，業者打算配合活動，六、日當天都開設1日遊行程，不只到東吉，還能順便遊玩南方四島國家公園，早出晚歸，回港還能順便看演唱會，要拉抬人氣。

(中時 )