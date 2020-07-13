邵惠琴意外成為鳥媽 媽，繼QQ之後，又收容1窩共5隻斑文鳥雛鳥。（莊哲權攝）

親人的QQ。（莊哲權攝）

台東都蘭村民邵惠琴收容1隻落難雛鳥，羽翼漸豐後心想，離振翅高飛的日子不遠，沒想到升小二的兒子睿睿又帶回1窩從椰子樹掉下的5隻幼鳥，讓她極度崩潰，不過，既然「5倍的祝福」送到家，只好繼續當鳥媽媽。

意外成為「鳥媽媽」的邵惠琴，6月初工作時，撿到1隻落巢的斑文鳥幼鳥，從來沒有養鳥經驗的她，只好硬著頭皮收養，取名QQ，怕QQ餓到，就連出門工作也要帶著牠，「很有兒子嬰兒時，收拾媽媽包出門的感覺」。

邵惠琴說，過了約半個月，QQ已經會到處亂飛，每次放飛1圈，9成以上停在她肩上，晚上想要睡覺時，更是喜歡窩在她手心，並用嘴尖啄手指，要她輕撫牠的背，「就像兒子小時候一樣」，進入「兒童期」的QQ也成為睿睿最佳玩伴。

好不容易把QQ養成好動的鳥寶，邵惠琴心想可以放牠自由飛，沒想到7月初睿睿從學校帶回1窩從椰子樹上掉下來的5隻雛鳥，由於樹很高，無法放回原處，親鳥也始終沒出現，老師聽說睿媽有養鳥經驗，就一致希望讓睿帶回去給媽養。

「救郎喔！」，邵惠琴看到瘋狂索食的5張大嘴，及多部合唱的尖叫聲，忙於工作的她大翻白眼，無奈地說，「5倍的祝福」都送到家了，只希望這些「祝福」們，也能像QQ一樣順利健康成長。

據判斷，超親人的QQ應該是女生，更神奇的是，QQ還發揮母愛，哺餵5隻小弟妹，邵惠琴說，將來會把籠子放到戶外高處，裡頭放著食物，門不會關，願意飛走，出去就是郊外，如果外面世界混不下去，想回來、能回得來的話，全家人隨時等待著。

(中時 )