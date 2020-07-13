中國百貨商業協會13日發佈今年上半年零售企業經營業績調查情況顯示，在全大陸抽取的50家典型樣本零售企業中，截至6月底與去年同期相比，有30％的企業客流恢復不到60％，46％的企業客流恢復超過80％，整體僅2％的企業客流超過去年同期。

此外，在銷售額表現上，僅有34％的企業今年上半年實現獲利；52％的企業6月銷售額恢復超過80％。但仍有76％的企業對下半年銷售額不樂觀。

據《新京報》報導，中百協此次抽查的樣本零售企業以百貨和購物中心業態為主，覆蓋了一、二、三、四線各個層級城市，包括了大、中、小不同規模的企業。透過調查結果顯示，截至6月底除個別企業的個別門店還沒有復工，例如因為轉型、調整、閉店等情況外，絕大部分企業已全部復工。

而商戶方面，除個別餐飲和兒童娛樂業態外，大部分商戶也已恢復營業。其中有52％的企業商戶數屬於100％恢復營業。

(旺報 )