LINE原創市集發展邁向第六年，累積至今全球已超過300萬位創作者，發展出蓬勃的創作生態圈。而今年7月份，LINE將為創作者推出「LINE CREATORS創作者商品館」，集結豆卡頻道、一神家族、貓貓蟲咖波和好想兔等經典人氣貼圖角色，將會化身為實用生活用品，延伸貼圖價值。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，台灣人愛用貼圖，據統計，每位台灣用戶過去一年平均下載貼圖組數高達18組，是日本用戶平均數量的兩倍。此外，台灣的創作能量也很驚人，LINE原創市集平台發展邁入第六年，台灣本地的創作者從去（2019）年的29萬人增加至45萬人，年成長幅度達55％。台灣架上貼圖總量今年更達到670萬組，較去年成長84％。

除了創作者人數的增長，台灣創作者的貼圖銷售表現也不遜於其他國家，以台灣10大創作者而言，平均累積銷售額達台幣2億，而前五大創作者更是高達2.9億，顯示台灣創作者在貼圖平台上的高度競爭力。

隨著創作者生態圈的發展，LINE表示，為協助貼圖創作者發展更多元的商業可能，以及延伸貼圖價值，LINE貼圖將於LINE購物旗下的LINE口袋商店開設「LINE CREATORS創作者商品館」，銷售貼圖創作者的授權商品，即日起正式上線與全台喜愛貼圖創作的用戶見面。

「LINE CREATORS創作者商品館」上線首波預計推出多款經典人氣貼圖角色的實體商品，包含豆卡頻道、一神家族、貓貓蟲咖波和好想兔等，未來將會陸續增加更多創作者商品，讓貼圖角色化身實用日常用品。

據LINE貼圖觀察，台灣人最常使用的貼圖推薦關鍵字是「好」，前三名最常被用來表示「好」的貼圖，分別是可愛又帶點霸氣的白爛貓「鶴」、擄獲萬千少女心的卡娜赫拉「好的」，與眨眼撒嬌的好想兔「好的」強勢入榜。

另外，LINE貼圖不斷創新，努力為用戶提供更有趣的溝通樂趣預計近期將推出全新「特效貼圖」，傳送貼圖即可觸發聊天室背景特效。

而在公益部分，LINE也將首度推出「公益貼圖計畫」 ，從初期以熊大、兔兔為主角的公益貼圖，至近年來結合原創市集創作者社群，LINE貼圖攜手本土創作者們一起為社會貢獻心力，從2019年與兒福聯盟合作的「夢想成真-小舵手計畫」，到今年與衛福部合作的防疫貼圖，都引起廣大的迴響。

LINE貼圖為持續落實社會參與，預計於明年推出全新「公益貼圖計畫」，首次以公開募集的方式徵求一位年度公益合作夥伴，收件細節及相關條件將於今年第三季公布，並於第四季宣布結果。

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