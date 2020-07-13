WeTV選秀節目《明日之子樂團季》邀請鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜、周震南、梁龍等人擔任教師團，朴樹為客座教師，將選出最強的男生樂團。其中一位「怪物男孩」沈鉦博自彈自唱電台司令的夯曲〈Creep〉，竟讓鄧紫棋淚灑現場。鄧紫棋坦言，「有一段時間經常在意別人怎麼看我，就連站在舞台上，都覺得別人討厭我，不想見到我，所有的人好像對我有偏見！」
年僅18歲的怪物男孩沈鉦博就讀伯克利音樂學院，他因臉上有一塊胎記，6歲時走在路上，被小孩說是怪物，坦言這段經歷對自己有很大影響，因此把自己分為2個人格，一個是單純少年，一個是黑暗怪物，透過音樂讓自己逐漸有自信，「安慰心中的黑暗怪獸。」
沈鉦博的故事唱哭鄧紫棋，她有感而發地說：「『自我』不是覺得自己很厲害，而是覺得我融入不了這個世界，所以我不想理他們，做我自己。」更坦言，「有時候自我不是因為自大，而是不舒服。」她自認已經熬過心魔，回頭看這些經歷，她充滿感謝，盼能藉由自己的歌，「鼓勵聽我歌的人，不要活在別人的眼光裡。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。