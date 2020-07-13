WeTV選秀節目《明日之子樂團季》邀請鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜、周震南、梁龍等人擔任教師團，朴樹為客座教師，將選出最強的男生樂團。其中一位「怪物男孩」沈鉦博自彈自唱電台司令的夯曲〈Creep〉，竟讓鄧紫棋淚灑現場。鄧紫棋坦言，「有一段時間經常在意別人怎麼看我，就連站在舞台上，都覺得別人討厭我，不想見到我，所有的人好像對我有偏見！」

年僅18歲的怪物男孩沈鉦博就讀伯克利音樂學院，他因臉上有一塊胎記，6歲時走在路上，被小孩說是怪物，坦言這段經歷對自己有很大影響，因此把自己分為2個人格，一個是單純少年，一個是黑暗怪物，透過音樂讓自己逐漸有自信，「安慰心中的黑暗怪獸。」

沈鉦博的故事唱哭鄧紫棋，她有感而發地說：「『自我』不是覺得自己很厲害，而是覺得我融入不了這個世界，所以我不想理他們，做我自己。」更坦言，「有時候自我不是因為自大，而是不舒服。」她自認已經熬過心魔，回頭看這些經歷，她充滿感謝，盼能藉由自己的歌，「鼓勵聽我歌的人，不要活在別人的眼光裡。」

(中時電子報)