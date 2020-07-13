今年全台已有12例日本腦炎確診案例，桃園市於再確診1例，居住於八德區的47歲男子6月30日出現頭痛症狀，7月8日因症狀未緩解且發燒並前往醫院就醫。衛生局調查顯示，住家附近有鴿舍高風險環境，但因活動地點與前兩例無重疊，初步判是散發個案。

八德區47歲男子的職業為水電工，平日開車往返桃園及台北上班，發病前曾有中部及北部地區活動史。從6月30日出現頭痛症狀，7月8日因症狀未緩解且有發燒，前往衛生福利部桃園醫院就醫，7月10日意識改變轉加護病房治療，目前仍持續住院中。

衛生局第一時間即針對此確診個案啟動防疫機制，除了疫調釐清可能風險地點外，已於7月12日完成派員進行高風險環境調查及民眾家戶衛教；調查結果顯示住家附近有鴿舍高風險環境，另因活動地點與前兩例未重疊，初步研判仍為散發個案。衛生局已針對高風險環境懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民逾1300戶健康訪視與衛教宣導，以降低民眾感染風險。

衛生局局長王文彥表示，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，目前最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗；成人如工作地或住家附近有豬圈、鴿舍或水稻田者，建議可前往衛生福利部桃園醫院就醫評估是否自費接種疫苗。

衛生局也提醒，民眾近期應儘量避免於黃昏與黎明時段前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )