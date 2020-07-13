桃園市 ▲陽明網球場及生態池木棧道將重整，給球友一個更完善的運動空間。（姜霏攝）

已有25年歷史的陽明網球場設施老舊、地坪破損，桃園市政府斥資839萬元改善，規畫將木棧道拆除後重建，保障居民使用安全，預計今年10月底完工，桃園市長鄭文燦也預告捷運綠線將會在陽明公園設站，改善後站交通。

陽明網球場歷史悠久，1995年啟用至今已有25年的歷史，面積約為2150平方公尺，設施老舊及部分地坪破損，以往因預算不足遲遲無法翻修，桃園區公所今年終在市府挹注下更新改善。

鄭文燦13日出席陽明網球場改善工程開工典禮，他表示陽明公園為後站居民的生活重心，時常舉辦公益活動及運動事項，捨棄以往重複修補的手法，改採整體重建的方式，包括地坪、動線還有燈光照明都將重新規畫整修，同時也納入居民的意見，給球友更完善的運動空間。

陽明網球場旁的水池木棧道已逐漸老舊鏽蝕，且多處都已腐朽損壞，桃市府也預計將於近期施作木棧道整建工程，總花費約880萬元，將現有的木棧道拆除後再重建，保障居民的安全。

鄭文燦提到，捷運綠線將會在陽明公園設置一個站點，讓居民的交通更加便利。除此之外還會設計大樹林的埤塘公園，預計在明年完工。而今年的八月 延平路會打通到八德交流道，對後站的交通有很大的幫助。鄭文燦強調，居民能感受到桃園近年來極大的變化及轉型。

(中時 )