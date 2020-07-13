台東舊縣議會於1998年議會搬遷後，2014年5月由縣府指定為歷史建物，由於閒置多年，不但被人亂丟垃圾，還成了遊民聚集地，台東縣政府獲文資局補助修復經費，13日動工，預計明年8月完工後，將蛻變為藝文展演空間。
位於台東市更生路的舊縣議會，興建於1964年，1994年議會搬遷後，由花蓮高分院短暫借用後閒置荒廢10多年，由於其倒T字型建物與交錯層次有效防風防塵的窗戶設計，頗具建築特色，更曾是台東縣民意最高殿堂，2014年5月被縣府指定為「歷史建築」，縣長饒慶鈴擔任縣議會議長時就極力推動活化利用。
饒慶鈴表示，打掉重練很容易，修復就非常困難，縣府獲得文資局補助1950萬元、縣府自籌1050萬元，總計3000萬元，將進行第1期工程，未來也將繼續爭取第2期修復工程經費；由次台東藝文活動越來越蓬勃，新興的藝文團體亟需中小型的展演空間，縣議會舊址修復後，可做為藝文社團的實驗及排練空間。
立委劉櫂豪則指出，縣議會舊址為台東建築工作者呂阿玉的作品之一，呂阿玉是國科會數位典藏計畫「台灣建築史」中唯一台東人，對台東建築史而言，佔有重要地位，期能盡速完整修復，保存市民對城市的記憶。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。