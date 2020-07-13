歷史建築「舊台東縣議會」。13日動工進行修復工程，預計明年8月完工後，成為藝文展演場域。 （莊哲權攝）

歷史建築「舊台東縣議會」。13日動工進行修復工程，預計明年8月完工後，成為藝文展演場域。 （莊哲權攝）

台東舊縣議會於1998年議會搬遷後，2014年5月由縣府指定為歷史建物，由於閒置多年，不但被人亂丟垃圾，還成了遊民聚集地，台東縣政府獲文資局補助修復經費，13日動工，預計明年8月完工後，將蛻變為藝文展演空間。

位於台東市更生路的舊縣議會，興建於1964年，1994年議會搬遷後，由花蓮高分院短暫借用後閒置荒廢10多年，由於其倒T字型建物與交錯層次有效防風防塵的窗戶設計，頗具建築特色，更曾是台東縣民意最高殿堂，2014年5月被縣府指定為「歷史建築」，縣長饒慶鈴擔任縣議會議長時就極力推動活化利用。

饒慶鈴表示，打掉重練很容易，修復就非常困難，縣府獲得文資局補助1950萬元、縣府自籌1050萬元，總計3000萬元，將進行第1期工程，未來也將繼續爭取第2期修復工程經費；由次台東藝文活動越來越蓬勃，新興的藝文團體亟需中小型的展演空間，縣議會舊址修復後，可做為藝文社團的實驗及排練空間。

立委劉櫂豪則指出，縣議會舊址為台東建築工作者呂阿玉的作品之一，呂阿玉是國科會數位典藏計畫「台灣建築史」中唯一台東人，對台東建築史而言，佔有重要地位，期能盡速完整修復，保存市民對城市的記憶。

(中時 )