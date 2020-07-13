政府「振興三倍券」預購截至昨（13日）預購截數，總計2梯次預購量逾1192萬人，其中紙本實體券預購人數更衝破千萬，占比近87％。7／15振興三倍券就可以開始使用，《中時電子報》特別整理出有推出優惠活動的連鎖餐飲店家。讓您知道三倍券怎樣用最划算！

【星巴克】

●全店9折：7／15-12／31

星巴克推出「咖啡振興時光」活動，只要顧客持「紙本振興三倍券」到實體門市消費，即可享有「全店9折」優惠。

●好友分享7／15-7／17

振興三倍券開跑首三日到店內單筆消費以「紙本三倍券」支付，即可額外獲贈全品項飲料好友分享優惠一次（兌換時憑出示消費明細，不累送，兌換期間為消費日+7天）

【丹提咖啡】

買10杯送20杯：7／15-7／25

活動期間，消費者至「丹堤行動購物網」，使用綁定信用卡，購買大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款咖啡寄杯，即享有買10杯送20杯優惠，約為3.3折。

【cama café】

至cama café 門市消費，依消費票券面額，回贈等面額cama加碼券。（摘自cama café 官網）

凡持「紙本振興三倍券」前往cama café 門市消費，依消費票券面額，回贈等面額cama加碼券：：7／20-送完為止

●消費三倍券200，cama送100加碼券2張。

●消費三倍券500，cama送100加碼券5張。

【頂呱呱】

頂呱呱推出集團專屬「荷包振興優惠券」，只要到全台頂呱呱消費滿200元即可得到一整本。(摘自頂呱呱官網)

●荷包振興優惠券：限量2萬本

頂呱呱推出集團專屬「荷包振興優惠券」，只要到全台頂呱呱消費滿200元即可得到一整本，其中更包括「買一送一」優惠。旗下品牌也都可以使用，每張券都會標明是哪個品牌可以使用。

●振興套餐：頂呱呱推出振興券套餐，使用紙本三倍券，一個套餐現省95元至164元。

「振興貳零零套餐」：原味雞塊200g、呱呱包*2、地瓜薯條*1、35元飲料*2，原價295元，振興券200元可兌換。

「振興伍零零」：原味雞塊200g、辣味雞塊*2、香烤雞翅*3、呱呱包*2、地瓜薯條、阿勇雞塊*10、甜甜包*2、可口可樂1.25L，原價664元，振興券500元即可兌換。

【肯德基X必勝客】：7／15-8／4

肯德基首度攜手必勝客推出超值 3 倍回饋 PK 振興方案。（摘自肯德基官網）

肯德基首度攜手必勝客推出超值 3 倍回饋 PK 振興方案，凡於全台肯德基或必勝客餐廳單筆消費滿指定金額，加入肯德基 LINE 官方帳號並登錄發票，經審核成功後，各種美味商品兌換券將自動於肯德基 LINE 官方帳號上歸入用戶兌換匣中，依消費金額級距獲得個別價值超過 600 元 / 1500 元 / 2100 元商品兌換券。下次消費即可憑券消費兌換多項 PK 經典美食，不限使用次數，每筆消費限用乙張。（商品兌換券使用期限: 7／15-9／8）

【漢堡王】

●振心優惠券：7／1-7／30

漢堡王推出自家的「振心優惠券」，出示官網公布的優惠圖片即可使用。（兒童樂園及機場門市不適用）。

●有券沒券 加①元多1堡：7／3-7／30

活動期間至臨櫃消費，不須出示政府票券，不論是現金、刷卡、各種可結帳的方式通通適用，只要當筆結帳金額滿199元，「加1元，就多1堡」（小華堡或經典脆雞堡擇一）。每日10：30後～打烊前30分鐘供應（兒童樂園店、竹科台積P1店、高雄建工店除外）。

【COLD STONE】

ColdStone推出『現賺』、『現抽』、『現送』活動，不論是否中大獎，皆會自酷聖石LINE官方帳號獲得300元電子購物金。（摘自ColdStone官網）

『現賺』、『現抽』、『現送』活動：限紙本振興三倍券，顧客憑紙本振興三倍券至全台COLD STONE消費，每筆消費可開啟COLD STONE的LINE官方帳號掃描夥伴給予的QRCODE，參加抽獎1次，每個LINE帳號每天限參加2次。掃描後立即抽獎，不論是否中大獎，皆會自酷聖石LINE官方帳號獲得300元電子購物金。

●現賺

A.雙人享樂：憑一張200元紙本振興三倍券，立即兌換2杯中杯冰淇淋+2份原味脆餅。（原價430元、激省230元）

B.桶裝安心：憑一張200元紙本振興三倍券，立即兌換1桶MINE享樂桶冰淇淋+1個保冷劑+1個保冷袋。（原價405元、激省205元）

桶裝爽爽吃：憑一張500元紙本振興三倍券，立即兌換2桶OURS歡樂桶冰淇淋。（原價1160元、激省660元）

●現抽

憑紙本振興三倍券消費，每筆消費抽限量大獎：首波大獎7／15-8／31

Le Creuset 山茶花鐵鍋20cm（市價13,000元）*1名

Le Creuset 典藏圓鐵鍋18cm（市價9,200元） *1名

●現送

憑紙本振興三倍券消費，每筆消費送COLD STONE 300元電子購物金！（內含1張100元購物金、1張200元蛋糕購物金）

【微熱山丘】

微熱鳳梨振興組合：7／15-8／31

凡至微熱山丘三間體驗門市購買「鳳梨酥系列商品 」1盒，並使用 「實體（紙本）振興三倍券券 1張 （不限面額），即可獲得 鳳梨汁 1瓶。

●注意事項三間門市為：台北民生公園門市 、南投三合院門市 、高雄駁二特區門市。振興券不限面額，且結帳後可找零 ；鳳梨汁贈送可累計，數量有限，每日贈完為止。

(中時電子報)