台北市濱江國中上周舉行期末考，卻傳出理化期末考題和複習卷相同的情形，校方考量後開會就決定重新考試，濱江國中校長凌福昌指出，期末考題會和複習卷相同，是因理化老師為代課老師，因此希望讓學生成績好看些，才會從複習卷中選25題作為期末考題，作為學生的臨別禮物。

期末考才剛結束，就有濱江國中家長指出，校方居然宣布要重考，甚至是早上公布、下午就立刻重考，遭家長質疑影響學生權益，據了解，濱江國中理化代課老師，因即將結束代課，盼能給學生臨別禮，才會從複習卷中一字不漏的出題。

北市教育局主任祕書陳素慧指出，濱江國中8年級的理化考題跟複習卷完全相同，就影響到考試評量的意義，教育局接獲通報後，也請學校未來在這部分加以監督。

陳素慧說，洩題的老師是理化代課老師，其實主要是好意，不想讓學生成績太差，期末考前也有將考卷送到校方審題，題目也符合考科範圍，但老師未提及有將考卷先給同學做過；陳表示，未來也會請學校針對這部分做檢討，而該校的代課老師也在學期結束後不會續聘。

(中時 )