衛生局今派員到楠梓自助餐店稽查。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄楠梓1家自助餐店遭離職前廚師爆料，老闆娘為省成本卻要員工用回鍋油炒給客人吃。（翻攝爆料公社／柯宗緯高雄傳真）

高雄楠梓1家自助餐店遭離職前廚師爆料，老闆娘為省成本卻要員工用回鍋油炒給客人吃，「連老闆娘自己都不敢吃」。高市衛生局今（13）日登門稽查，發現店家油脂之總極性化合物百分比已超標25％，要求限期改善，否則將開罰。

該廚師在網路發文控訴，去年11月經友人介紹到這家自助餐上班，直到今年6月30日才離職。這8個月當中，除過年時段跟偶爾幾次有正常換新油外，基本上就是舊油加新油，沒在清洗。後期因疫情關係生意有落差，有幾天的時間，「老闆娘叫我把回鍋炸油炒黑色肉類、或黑色醬汁時把回過油炒掉」。

該廚師提到，自己跟其他員工無法違反良心，偷偷將舊油倒掉，未料被老闆娘發現後，相當不悅。他忍不住怒批「老闆娘妳自己都不敢吃了，也不敢用給老闆吃了，連我們自己都不敢吃了，妳為了省成本卻要我們炒給客人吃」、「難道妳不知道，那種東西吃下去會致癌嗎？」

衛生局經派員到該自助餐稽查，稽查人員以總極性化合物檢測棒檢測油脂之總極性化合物百分比已超過標準25％（炒菜用油13.5％、炸油34.5％），已當場請業者更換油品，另業者有合法廢油提供回收業者。

稽查人員也發現，現場有冰箱溫度無管控、作業場所清潔度不足、菜餚無覆蓋、油脂檢測不合格，已限期7月30日前改善。衛生局依《食安法》第8條及食品良好衛生規範準則命業者限改後複查，屆時不合格可依食安法罰6萬元以上罰鍰。

(中時 )