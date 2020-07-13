桃園市 ▲桃園市長鄭文燦關懷學生們的各項營隊活動。（姜霏攝）

桃園市 ▲桃園市長鄭文燦鼓勵學生們暑假多多參與營隊，提倡「做中學、玩中學」。（姜霏攝）

因疫情今年暑假縮短成6週，各校仍積極推動校園營隊，共有2千多個梯次，超過5萬個名額提供學生參與。今年暑假烈日當空，游泳營隊一開放報名就被秒殺，孩子們各個搶著當水中蛟龍。

桃園市長鄭文燦13日出席教育局於大竹國小舉行的暑期青少年休閒育樂活動記者會，他表示國內宣布解封之後，立馬就通知各校如期舉辦畢業典禮、戶外教學、暑假營隊等活動。鄭文燦坦言，他主張暑假作業越少越好，許多父母把孩子送到補習班，會讓他們壓得喘不過氣來，建議家長可以放心讓孩子們參與學校營隊，在玩樂中學習，也可以讓孩子體會不同領域的樂趣。

今年暑假雖然只有短短6週，但暑期營隊熱度仍不減，教育局副局長高玉姿表示，今年的營隊梯次和以往差不多，沒有因為暑假縮短的關係就影響營隊報名人數。特別是游泳相關的營隊，因暑假高溫不斷，想報名學游泳的孩子們常常是僧多粥少，由此可見現在的孩子相當熱愛戶外活動。

今年暑期營隊包含「知性藝文」、「技藝研習」、「體育競賽」、「休閒活動」、「服務公益」及「電腦程式設計」等6大類，讓學生在暑假期間可以用寓教於樂的方式了解、探索自己的性向。芭里國小的「鼓動心弦育樂營」、 新埔國小的「說唱藝術育樂營」、菓林國小的「犬心為妳，愛的編織育樂營」及大忠國小的「硬筆書法育樂營」都是具有各校特色的熱門營隊。

鄭文燦提到，今年特別推動各校到休閒農場及觀光工廠舉辦戶外教學，每個班級補助1萬元，讓孩子體驗食農教育，也活絡桃園農漁牧和休閒農業。

(中時 )