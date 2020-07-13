金門縣防疫所持續執行養牛場環境消毒，降低傳播媒介的孳生。（縣府提供）

金門爆發「牛結節疹」疫情，今（13）日再新增7場16頭疑似病牛，並預防性撲殺民間2場3頭。但中央已決議緊急採購疫苗1萬劑供全縣牛隻施打，未來不再全場撲殺，只撲殺明顯發病的牛隻。

金門縣動植物防疫所及各鄉鎮獸醫今持續執行牛隻臨床檢查，至中午累計完成訪視248戶2448頭。今天新增7場16頭疑似病畜，同時執行預防性撲殺民間2養牛場共3頭，而首發病例的縣畜試所種牛牧場已連2日「加零」無新增案例。

縣府說明，農委會防檢局今召開「草食動物重要疾病防治諮詢小組會議」，決議緊急採購疫苗1萬劑供全縣牛隻施打，同時決議不採取全場撲殺，僅針對牛隻有明顯表徵的疑畜，進行預防性撲殺。

因非屬人畜共通疾病的「牛結節疹」主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，縣府自12日起洽請各鄉鎮公所清潔隊協助執行養牛場周邊環境消毒，至今已完成52戶，同時也要求各養牛戶加強環境清潔及病媒防治，包含牛糞清除、修剪周圍雜草，以控制傳播媒介。

(中時 )