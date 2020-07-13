大陸國務院金融穩定發展委員會(金融委)近日召開會議要求，全面落實對資本市場違法犯罪行為「零容忍」要求，這是3個多月來，金融委第4次聚焦資本市場的造假行為，表達出監管層面建設「健康牛」決心。

這次會議提出由證監會會同相關部門建立「打擊資本市場違法活動協調工作小組」等七大舉措。

一是嚴厲查處重大違法犯罪案件，加快調查、處罰、移送工作，依法從重從快從嚴懲處；二是強化民事賠償和刑事追責力度，要加快新修訂的證券法實施細則落地，對典型重大、社會影響惡劣的個案，依法及時啟動集體訴訟；三是深化退市制度改革，進一步完善退市標準，簡化退市程序，強化退市監管力度，嚴格執行退市制度，形成市場化、常態化退出機制。

四是配合立法機關加快刑法修改等工作進度，進一步完善懲戒違法犯罪行為的法律制度，提高刑罰力度；五是完善符合資本市場發展需要、有中國特色的證券執法體制機制；六是由證監會會同相關部門建立「打擊資本市場違法活動協調工作小組」，形成打擊資本市場違法活動合力，共同維護資本市場健康穩定。

最後是加強輿論引導，多管道、多平台強化對重點案件的執法宣傳，向市場傳遞「零容忍」的鮮明信號，充分發揮典型案件查處的警示、教育功能，推動形成崇法守信的良好市場生態和文化。

(旺報 )