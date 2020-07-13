三倍券明（15）日上路，財政部國稅局官員提醒，民眾以1000元取得價值3000元三倍券，2000元屬於政府贈與，免納所得稅；但三倍券視同現金禮券，商家收到後，應依規定開立統一發票，即使是地方政府、商圈、夜巿、百貨商場等業者再加碼部分，一樣須開發票。

高雄國稅局官員指出，三倍券由民眾以現金1000元換取3000元實體券，或以信用卡、電子票證、電子支付等方式，消費滿3000元、領取2000元。其中2000元為政府贈與，依法免納所得稅。

惟三倍券發放在即，不僅政府加碼2000元，其他地方政府、商圈、夜巿以及通路等業者，另還祭出五花八門各式優惠活動，外界關切各式「加碼券」是否要開立發票。

官員指出，三倍券視同現金禮券，依照《統一發票使用辦法》，商家是依實際收入利潤來課稅，收取三倍券和收取現金一樣，都應開立統一發票，並依規定來繳交營業稅、營所稅。至於民眾以三倍券進一步換得地方政府、夜巿、通路業者等加碼券進行消費，相關業者也都應開立發票（原本不用開立發票的小額營業商家除外）。

此外，民眾多消費，索取雲端發票，還有機會參與各地國稅局的抽獎活動。各區國稅局紛紛針對民眾推出雲端發票抽獎活動，高雄國稅局在昨日即公布雲端發票抽獎活動，即日起至9月底止，民眾消費索取雲端發票，可參加抽獎，最大獎為Gogogo電動機車，另有iPhone SE、Dyson空氣清淨機等獎項。

(中時 )